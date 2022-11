MasterChef Celebrity: Lolita Cortés dijo que Gavito “no cumplió, pero tampoco la defraudó”.

El episodio del fin de semana de MasterChef Celebrity estuvo lleno de emociones y sorpresas, ya que vimos a Lolita Cortés y demás invitados que degustaron los platillos que les prepararon los equipos de Arturo López Gavito y Mauricio Mancera. Desafortunadamente, también vimos partir a Marcello, quien cayó en el reto de eliminación ante Alejandra Ávalos y Mau Mancera.

En uno de los retos se enfrentaron los equipos liderados por Arturo López Gavito (Ricardo y Lorena) y Mauricio Mancera (Marcello y Alejandra Ávalos), que tenían que cocinar a bordo de un food truck y atender a los comensales que de inmediato comenzaron a llegar, entre ellos destacó la presencia de nuestra querida Lolita Cortés.

“Es la primera vez que le doy a Lola de comer”, dijo el también productor musical en las tomas que mostraron su nerviosismo por cumplir con las expectativas de su compañera de panel en La Academia, quien, dicho sea de paso, no come carne roja y en el reto debían utilizar carne de cerdo.

La llegada de Lolita Cortés no solo sorprendió a Gavito sino también al resto de los participantes del reality de cocina, sobre todo porque debían preparar un platillo especial para la jueza de La Academia a base de una proteína diferente.

¿Gavito no cumplió con las expectativas de Lolita Cortés? Al final, el equipo de Mauricio Mancera le preparó un platillo hecho a base de pescado, mismo que no se pudo siquiera terminar debido a lo picoso que estaba. Mientras que el de Gavito hizo lo propio y al parecer le gustó pues se lo comió.

Al terminar el programa, Lolita Cortés declaró al equipo de contenido digital de MasterChef Celebrity que el platillo que le preparó Gavito no fue lo que ella esperaba, pues superó la idea que tenía al principio.

“No cumplió mis expectativas, y no me defraudó, al contrario. Este hombre cocina impresionante. Yo llevo 20 años conociéndolo, pero nunca me ha hecho esto, sabe delicioso”, externó Lolita Cortés.