MasterChef Celebrity: Marcello es eliminado de la cocina más famosa de México.

Estamos viviendo los últimos domingos de MasterChef Celebrity, por lo que el nivel de competencia de los famosos que han logrado llegar hasta este punto es muy alto, al igual que las exigencias de los chefs, quienes no han dejado pasar ningún detalle.

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Sin embargo, eso ha convertido los domingos en noches llenas de mucha emoción, pues cada semana hemos tenido la oportunidad de ver diferentes temáticas que han puesto a temblar a los famosos, en esta ocasión fue trabajar con todas las partes del cerdo.

El primer reto de la noche se trataba de hacer el mejor corte en cinco minutos, donde el ganador fue Arturo López Gavito.

Una noche complicada para los famosos.

Para el segundo reto, todos tenían que preparar las mejores carnitas, pero cuando parecían tener todo bajo control, a la mitad de la competencia tuvieron que dejar su trabajo para seguir cocinando con la preparación de uno de sus compañeros, lo que favoreció a uno y a otros no tanto.

Tras el cambió de estación, la ganadora del segundo reto fue Karla Gascón, quien tuvo la fortuna de seguir trabajando con lo que había avanzado Gavito.

Para el reto de salvación, se formaron dos equipos, uno comandado por Arturo López Gavito, Ricardo Peralta y Lorena Herrera, mientras que el segundo se integró por Mauricio Mancera, Marcello y Alejandra Ávalos.

Con invitados especiales, los ganadores del reto fueron Arturo López Gavito, Ricardo Peralta y Lorena Herrera, por lo que Mauricio Mancera, Marcello y Alejandra Ávalos tuvieron que hacer una cocinada más para definir al eliminado.

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Marcello fue el eliminado de este domingo.

El último reto fue el más complicado de la noche, donde los famosos en MasterChef Celebrity tuvieron que preparar

pulmón, hígado y ojos, donde Marcello tuvo el reto más complicado, pero al final el detalles

en su tortilla y la salsa lo dejaron fuera de la competencia.