MasterChef Celebrity: Macky protagoniza los memes tras reclamo a los chefs.
La fuerte polémica que causó Macky se llevó la noche en MasterChef Celebrity, por lo que los fans se hicieron presentes con sus memes.
La cocina de MasterChef Celebrity sigue mostrando el gran talento que tienen los famosos para las artes culinarias, por lo que la exigencia de los chefs se ha puesto mucho más exigentes en cada uno de los detalles.
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Tal es el caso que, no están dispuestos a dejar pasar ningún detalle por pequeño que sea, así lo demostraron este domingo cuando bajaron al equipo verde del balcón, mismo que estaba encabezado por Macky.
El error que ellos cometieron fue poner aceite a un platillo que debía tener menos de 500 calorías; sin embargo, eso podría ser normal hasta ese momento, la polémica comenzó cuando Macky González rompió el silencio y protestó por la decisión de los chefs.
Las palabras de Macky causan polémica y se lleva los memes de la noche.
Macky tuvo la osadía de retar la autoridad de los chefs, aunque había evidencia en video de que realmente no habían hecho las cosas de forma correcta, por lo que hubo mucha molestia entre sus fans.
Se me está haciendo un poquito injusto lo que está pasando. -Estás poniendo en duda mi trabajo y meterte a ti en un lío me está cabreando, porque realmente me estás acusando de algo que es grave. -Yo no me tomo las cosas personales porque yo entiendo perfectamente esta industria, lo que sí podemos hacer el uno a una de todas las calorías, la podemos hacer perfectamente
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Tras todo esto, los memes se hicieron presentes en las redes sociales, por lo que te dejamos los mejores de la noche.
A Macky le molesta si le dan consejos, pero también le molesta que no le den #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/9bNh88yrc4— Vane 🎃| 19 días 🕰️ | (@xhoaxjonas) October 3, 2022
Macky y su sentir con los jueces #MasterChefCelebritymx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Z9qdjip7W7— Sme CCC (@smeccyboo) October 3, 2022
#MasterChefCelebrity— Alf (@alf_alf98) October 3, 2022
Nadie absolutamente nadie:
La Cheb Betty cuando Macky respira...... pic.twitter.com/VECZgMeAuQ
Todo el capítulo se han traído de la greña a Macky pero siempre anda de lucidita con sus “atleta de alto rendimiento” y siempre la regañan. #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/FnWidLxLkp— E R I C K (@erickgil_c) October 3, 2022
Cada que regañan a Macky#MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/PoctvMiAL1— 𝓙𝓸𝓼é 𝓔𝓵𝓲𝓾𝓭🏳️🌈 🇲🇽🇺🇦 (@JosEliudLopez1) October 3, 2022