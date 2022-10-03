MasterChef Celebrity: Macky protagoniza los memes tras reclamo a los chefs.

La cocina de MasterChef Celebrity sigue mostrando el gran talento que tienen los famosos para las artes culinarias, por lo que la exigencia de los chefs se ha puesto mucho más exigentes en cada uno de los detalles.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Margarita explota contra el chef Pablo.

Tal es el caso que, no están dispuestos a dejar pasar ningún detalle por pequeño que sea, así lo demostraron este domingo cuando bajaron al equipo verde del balcón, mismo que estaba encabezado por Macky.

El error que ellos cometieron fue poner aceite a un platillo que debía tener menos de 500 calorías; sin embargo, eso podría ser normal hasta ese momento, la polémica comenzó cuando Macky González rompió el silencio y protestó por la decisión de los chefs.

Las palabras de Macky causan polémica y se lleva los memes de la noche.

Macky tuvo la osadía de retar la autoridad de los chefs, aunque había evidencia en video de que realmente no habían hecho las cosas de forma correcta, por lo que hubo mucha molestia entre sus fans.

Se me está haciendo un poquito injusto lo que está pasando. -Estás poniendo en duda mi trabajo y meterte a ti en un lío me está cabreando, porque realmente me estás acusando de algo que es grave. -Yo no me tomo las cosas personales porque yo entiendo perfectamente esta industria, lo que sí podemos hacer el uno a una de todas las calorías, la podemos hacer perfectamente

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Nadia se convirtió en la eliminada de la noche.

Tras todo esto, los memes se hicieron presentes en las redes sociales, por lo que te dejamos los mejores de la noche.

A Macky le molesta si le dan consejos, pero también le molesta que no le den #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/9bNh88yrc4 — Vane 🎃| 19 días 🕰️ | (@xhoaxjonas) October 3, 2022

#MasterChefCelebrity

Nadie absolutamente nadie:

La Cheb Betty cuando Macky respira...... pic.twitter.com/VECZgMeAuQ — Alf (@alf_alf98) October 3, 2022