MasterChef Celebrity: Nadia se convirtió en la eliminada de la noche.

MasterChef Celebrity empezó con sorpresas y tuvo su primer reto de campo cocinando al aire libre para las celebridades de Venga La Alegría y Venga La Alegría Fin de Semana (17 miembros), por lo que cada equipo contó con la asesoría de cada uno de los chefs, fue así como el equipo liderado por Macky aseguró su permanencia una semana más. Al final, Nadia salió eliminada de la Cocina más Famosa de México.

Gastronomía mexicana en MasterChef Celebrity. | Resumen Programa 5

Primer reto

Los equipos quedaron conformados de la siguiente forma:

Azul (Macky y la chef Betty): Ale Toussaint, Karla, Pedro y Carlos Eduardo Rico.

(Macky y la chef Betty): Rojo (Talina y el chef Pablo): Margarita, Francisco Gatorno y Mauricio Mancera.

(Talina y el chef Pablo): Amarillo (Marcelo y el chef JoséRa): Ricardo, Arturo López Gavito y Alejandra Ávalos.

El equipo de Macky fue el primero en terminar, seguido del de Marcelo, mientras que el de Talina se vio en aprietos y batalló con terminar los platillos para sus 17 comensales, afortunadamente, lograron salir adelante.

Después de probar todos los platos, los 17 comensales votaron por el equipo liderado por Talina Fernández, en segundo lugar, quedó el de Macky, mientras que el Marcelo no recibió ningún voto; sin embargo, el chef Pablo tuvo la última palabra y después de que el conjunto rojo no completara todo fue enviado al reto de salvación junto con el amarillo, en tanto que el azul resultó el vencedor y subió al balcón.

¡Las celebridades del 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 𝗔𝗭𝗨𝗟 logran subir al balcón! 🍴🔥🔵 ¡Buen trabajo! 🐟🍽 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/OYSzf1VUka — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 26, 2022

¿Qué pasó en el reto de salvación? El reto consistió en preparar un platillo digno de reyes (filete Wellington), por ello, los equipos que se fueron al reto de salvación contaron con la asesoría del chef Fernando Stovell, pero antes debían mencionar al miembro más débil de su equipo. Talina eligió a Margarita, mientras que Marcelo hizo lo propio con Gavito, quienes lideraron a sus respectivos equipos.

El equipo rojo siguió mostrando dificultades, esto se notó en la organización y liderazgo de Margarita, quien se quebró frente a los chefs al intentar justificar su platillo que recibió buenas críticas. El equipo amarillo liderado por Gavito se mostró orgulloso de su platillo, el cual fue bien calificado en términos generales; sin embargo, el vencedor fue el de Arturo.

Así quedó el FILETE WELLINGTON del equipo amarillo.🍴👌🏼🟡 #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Fl4Bt9cq5a — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 26, 2022

¿Quién salió eliminado?

Nadia y Lorena volvieron a la Cocina más Famosa de México después de haber estado fuera por cuestiones de salud, por lo que se enfrentaron a Margarita, Talina Fernández, Mauricio Mancera y Francisco Gatorno en el reto de eliminación en el que debían preparar pasta desde cero.

Mauricio Mancera recibió grandes comentarios por su apoyo a Talina, pero su pasta fue impecable, por ello, se llevó las felicitaciones del chef Pablo. Talina fue la siguiente y su platillo también logró su cometido, aunque su presentación no fue la idónea. Francisco Gatorno tuvo algunas deficiencias con su pasta y esto se vio reflejado en su plato que parecía más de carne y no de pasta.

Margarita fue la cuarta en mostrar su pasta, la cual estuvo muy gruesa y no tuvo la cocción necesaria, pero salió adelante. Lorena Herrera recibió muy buenas críticas en torno a su platillo, no así con la atención y el caso que les hace a los chefs. Por último, Nadia presentó su pasta y el resultado no fue el esperado en cuanto al sabor ni a la salsa. Al final, los chefs determinaron que Nadia fuera la eliminada de MasterChef Celebrity.