“Subnormales, retrasados...": Sofía Gascón arremete contra sus haters.

Todos los participantes de MasterChef Celebrity se han enfrentado a las exigencias de la cocina más famosa de México. Los chefs Betty, JoséRa y Pablo se han encargado de juzgar los platillos de los participantes con acertados comentarios.

Sin embargo, los participantes también se han enfrentado a las críticas de los internautas, quienes semana con semana crean los memes más divertidos y dan sus fuertes opiniones de la competencia.

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Karla Sofía Gascón responde a sus detractores con fuerte mensaje

Karla Sofía Gascón se ha convertido en una de las cocineras más polémicas de MasterChef Celebrity, pues incluso algunos internautas consideran que es la "villana" de la temporada.

Domingo tras domingo, el nombre de la participante se vuelve tendencia en las redes sociales, pues sus comentarios dividen las opiniones entre los televidentes de nuestro reality show.

Luego de las críticas en su contra, Karla Sofía Gascón tomó su cuenta de Instagram para contestar a sus detractores con un contundente mensaje: "Al final me van a hacer enojar: Es de tal grado la sandez de tantos subnormales que pasan a dejar impregnado su retraso a mis redes sociales".

La participante da a entender que no ha cometido ninguna falta de respeto o ha hecho comentarios ofensivos a sus compañeros de la cocina más famosa de México.

"Repaso, repaso y repaso todos los capítulos de MasterChef Celebrity a ver en qué momento encuentro tantas ofensas, veneno y no se qué más madr... que tanto hablan. No encuentro ni uno", dijo en sus historias de Instagram.

La actriz, famosa por sus participaciones en Nosotros los nobles y la serie de Rebelde, invitó a sus seguidores a no ver televisión después de las 8:00 de la noche.

"Dejen de ver televisión más tarde de las 8:00, no están preparados para tanta maldad pedazos de gilipollas", dijo enfurecida en sus plataformas digitales.

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