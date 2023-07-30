Cada semana que pasa en MasterChef Celebrity 2023, la competencia se pone mucho más intensa, ya que el nivel de los famosos ha incrementado, al tiempo que los chefs son mucho más exigentes con los platillos que presentan.

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El primer reto de la noche en la cocina más famosa de México, es una completa sorpresa para los famosos y millones de televidentes, lo único que es seguro, es que tendrán que mostrar todo lo aprendido para poder subir al balcón.

Los jueces están mucho más exigentes que otras ocasiones, por lo que la esperanza de los famosos por subir al balcón se fue por la borda. Ya que, los chefs tomaron la decisión de mandar a nadie al balcón en el primer reto.

La decisión fue, porque nadie logró hacer el postre que venía en su receta, situación que molestó a los jueces.

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¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

La semana pasada, todos tuvieron una gran sorpresa, ya que los jueces tomaron la decisión de solo mandar a un famoso al balcón, por lo que todos tuvieron que ir al reto de salvación.

Por el nivel de exigencia que han tenido los chefs, Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, todo apunta a un domingo complicado para los famosos.

El segundo reto de la noche fue muy especial, ya que fue en equipos, los cuales fueron comandados por cada uno de los chefs, aunque no podían tocar nada en la cocina.

Luego de un duelo de talentos, el equipo de Poncho Cadena, conformado por Cositas, Irma y Eduardo Capetillo Gaytán, fueron los elegidos para subir al balcón.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Los famosos han tenido que superar las expectativas de los jueces, aunque siempre existen algunos que llegan a tener problemas con sus platillos, por eso tendrán que mostrar su mejor versión en el duelo de eliminación, de lo contrario podrían quedar fuera.

Luego de no cumplir con las exigencias de los chefs, Fabiola, Romina, Manu Nna, Palencia, Mónica y Ana Patricia , fueron al reto de eliminación a defender su lugar en MasterChef Celebrity 2023.

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El famoso que abandona la cocina más famosa de México, lo hace con la frente en alto, ya que ha tenido la oportunidad de presentar un gran platillo.

Durante el último reto de MasterChef Celebrity 2023, la suerte y la buena sazón no estuvieron del lado de Ana Patricia Rojo, quien había sido una de las más destacadas de la noche, pero un detalle la dejó fuera de la cocina más famosa de México.

