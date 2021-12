MasterChef Celebrity: Así apoya Michelle Salas a su mamá en la final.

Todo está listo para ver la Gran Final de MasterChef Celebrity esta misma noche en punto de las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Los finalistas Paco Chacón, Paty Navidad, Germán Montero y Stephanie Salas tienen un delicioso as bajo la manga para quedarse con el primer lugar.

Stephanie Salas entregó el corazón en la cocina de MasterChef Celebrity

Stephanie Salas

El público ya tiene a sus concursantes favoritos, incluyendo Michelle Salas, quien apoya a su mamá Stephanie en los momentos más importantes de su carrera artística.

“Madre mía, hace mucho que no te veía tan entusiasmada y comprometida con algo que amas y disfrutas de verdad. Desde que tengo uso de razón, tu comida ha sido no nada más llena de sabor y de esa sazón que heredaste de la tata Malú, sino siempre llena de pasión y de corazón. La cocina no son solo ingredientes, sabe más rico cuando se hace con amor”, escribió la hija de Luis Miguel en sus historias de Instagram.

Michelle Salas también recordó los múltiples platillos que su mamá le preparó en su etapa escolar para el recreo, incluyendo sándwiches gourmet.

“Recuerdo cuando me hacías mis sándwiches gourmet en la primaria”, señaló la influencer de 32 años.

Michelle Salas quiere que su mamá sea la ganadora de MasterChef Celebrity

La primera edición de MasterChef Celebrity tiene preparadas grandes sorpresas, ya que nuestros queridos chefs Betty, Herrera y Joserra están a punto de poner a prueba a todos los finalistas.

Michelle Salas, fruto de la relación de Stephanie Salas y El Sol, no duda que su mamá se convierta en la absoluta ganadora de nuestro reality show culinario.

“Espero que ganes este concurso, pero si no ganas por lo que sea que pase, quiero que tengas claro que siempre serás el primer lugar en mi corazón y en todos mis recuerdos culinarios”, subrayó.

“Felicidades por llegar hasta donde estás. Sé mejor que nadie que te lo mereces porque te apasiona de verdad y genuinamente te sientes bien ahí creando en la cocina”, concluyó la nieta de Silvia Pinal su mensaje, mismo que acompañó junto a una foto de su mamá en la cocina más famosa de México.

