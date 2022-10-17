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FOTOS | Inmunidad por primera vez en la cocina de MasterChef Celebrity.

Los fogones de la cocina más famosa de México se encienden para recibir a las celebridades en una noche nunca antes vista en MasterChef Celebrity.

Por: Redacción Azteca UNO

La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a una gran invitada, la ganadora de MasterChef Junior 2022.
Naty no viene sola, en esta ocasión trajo a su fiel compañero de vida, su hermano Miguelito.
El chef Pablo está emocionado con la visita de Naty y Miguelito, no se aguantó las ganas y pasó a probar el platillo.
Ale Toussaint no está en su mejor momento durante la MasterClass de la chef Naty.
Mauricio Mancera no se pierde ningún detalle de la MasterClass y su platillo luce bastante bien.
Marcello está siguiendo al pie de la letra la receta de Naty, quiere subir al balcón y pelear por la inmunidad.
Macky no ha tenido problemas hasta ahora con la receta que hizo ganar a Naty en MasterChef Junior.
Como siempre, Lorena Herrera muy concentrada en la cocina para lograr los mejores platillos de la noche.
Karla continúa sorprendiendo a nuestros chefs con cada platillo, está MasterClass no es la excepción.
Arturo López Gavito no pierde ningún detalle de la MasterClass y realizó un platillo espectacular.
Otros que tampoco se distraen ni un segundo fueron Carlos Eduardo y Alejandra.
Antes de terminar el reto, Naty invitó a los cocineros para que vieran cómo emplatar.
¡Manos arriba! terminó el tiempo para las celebridades en el primer reto de la noche.
La cocina de MasterChef Celebrity recibió a grandes invitadas para el siguiente reto de la noche.
El Reto será en equipos, el primero está conformado por Ricardo, Carlos Eduardo, Marcello y Talina.
El segundo equipo elegido por López Gavito es Ale, Mauricio, Margarita y Macky.
Para este reto, las capitanas serán las encargadas de guiar a sus compañeros sin poder realizar nada.
Últimas indicaciones de Karla para su equipo antes de ir al mercado e iniciar con el reto.
Con un tiempo de 15 minutos con el mercado abierto, las celebridades no pierden ningún ingrediente.
Macky sigue las instrucciones de su capitana, quieren subir al balcón lo antes posible.
El equipo de Carlos Eduardo guiado por Lorena, sabe perfectamente lo que está haciendo para este reto.
Nuestras bellas invitadas de la noche, pasan por la cocinas para ver cómo se están preparando los platillos que degustarán más adelante.
Mientras tanto en el balcón, Arturo recibió a Myriam y al chef Pablo para preguntar sobre sus compañeros.
Marcello fue el encargado de cocinar la carne para el platillo del equipo de Lorena Herrera.
¡Platillos listos! Karla se siente orgullosa de su platillo y del gran trabajo que realizó su equipo.
¡Fueron los ganadores! El equipo de Lorena Herrera conquistó el paladar de nuestras invitadas para este reto.
Despedimos a las grandes triunfadoras de la cocina más famosa de México.
¡Llegó el momento del reto de eliminación! Margarita, Ale, Ricardo, Macky, Alejandra y Mauricio tienen mandil negro.
La concentración y el buen sazón de Alejandra podrían salvarla esta noche.
Mauricio cocinó un sope con tres tipos de maíz, ¿logrará conquistar a los chefs con su platillo?
Desafortunadamente, Macky tuvo una mala noche en la cocina de MasterChef Celebrity y se convierte en la novena eliminada.
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La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a una gran invitada, la ganadora de MasterChef Junior 2022.
Naty no viene sola, en esta ocasión trajo a su fiel compañero de vida, su hermano Miguelito.
El chef Pablo está emocionado con la visita de Naty y Miguelito, no se aguantó las ganas y pasó a probar el platillo.
Ale Toussaint no está en su mejor momento durante la MasterClass de la chef Naty.
Mauricio Mancera no se pierde ningún detalle de la MasterClass y su platillo luce bastante bien.
Marcello está siguiendo al pie de la letra la receta de Naty, quiere subir al balcón y pelear por la inmunidad.
Macky no ha tenido problemas hasta ahora con la receta que hizo ganar a Naty en MasterChef Junior.
Como siempre, Lorena Herrera muy concentrada en la cocina para lograr los mejores platillos de la noche.
Karla continúa sorprendiendo a nuestros chefs con cada platillo, está MasterClass no es la excepción.
Arturo López Gavito no pierde ningún detalle de la MasterClass y realizó un platillo espectacular.
Otros que tampoco se distraen ni un segundo fueron Carlos Eduardo y Alejandra.
Antes de terminar el reto, Naty invitó a los cocineros para que vieran cómo emplatar.
¡Manos arriba! terminó el tiempo para las celebridades en el primer reto de la noche.
La cocina de MasterChef Celebrity recibió a grandes invitadas para el siguiente reto de la noche.
El Reto será en equipos, el primero está conformado por Ricardo, Carlos Eduardo, Marcello y Talina.
El segundo equipo elegido por López Gavito es Ale, Mauricio, Margarita y Macky.
Para este reto, las capitanas serán las encargadas de guiar a sus compañeros sin poder realizar nada.
Últimas indicaciones de Karla para su equipo antes de ir al mercado e iniciar con el reto.
Con un tiempo de 15 minutos con el mercado abierto, las celebridades no pierden ningún ingrediente.
Macky sigue las instrucciones de su capitana, quieren subir al balcón lo antes posible.
El equipo de Carlos Eduardo guiado por Lorena, sabe perfectamente lo que está haciendo para este reto.
Nuestras bellas invitadas de la noche, pasan por la cocinas para ver cómo se están preparando los platillos que degustarán más adelante.
Mientras tanto en el balcón, Arturo recibió a Myriam y al chef Pablo para preguntar sobre sus compañeros.
Marcello fue el encargado de cocinar la carne para el platillo del equipo de Lorena Herrera.
¡Platillos listos! Karla se siente orgullosa de su platillo y del gran trabajo que realizó su equipo.
¡Fueron los ganadores! El equipo de Lorena Herrera conquistó el paladar de nuestras invitadas para este reto.
Despedimos a las grandes triunfadoras de la cocina más famosa de México.
¡Llegó el momento del reto de eliminación! Margarita, Ale, Ricardo, Macky, Alejandra y Mauricio tienen mandil negro.
La concentración y el buen sazón de Alejandra podrían salvarla esta noche.
Mauricio cocinó un sope con tres tipos de maíz, ¿logrará conquistar a los chefs con su platillo?
Desafortunadamente, Macky tuvo una mala noche en la cocina de MasterChef Celebrity y se convierte en la novena eliminada.
La cocina más famosa de México enciende sus fogones para recibir a las celebridades y su buen sazón en MasterChef Celebrity.
La cocina de MasterChef recibe a una gran invitada, la ganadora de MasterChef Junior 2022.
Naty no viene sola, en esta ocasión trajo a su fiel compañero de vida, su hermano Miguelito.
El chef Pablo está emocionado con la visita de Naty y Miguelito, no se aguantó las ganas y pasó a probar el platillo.
Ale Toussaint no está en su mejor momento durante la MasterClass de la chef Naty.
Mauricio Mancera no se pierde ningún detalle de la MasterClass y su platillo luce bastante bien.
Marcello está siguiendo al pie de la letra la receta de Naty, quiere subir al balcón y pelear por la inmunidad.
Macky no ha tenido problemas hasta ahora con la receta que hizo ganar a Naty en MasterChef Junior.
Como siempre, Lorena Herrera muy concentrada en la cocina para lograr los mejores platillos de la noche.
Karla continúa sorprendiendo a nuestros chefs con cada platillo, está MasterClass no es la excepción.
Arturo López Gavito no pierde ningún detalle de la MasterClass y realizó un platillo espectacular.
Otros que tampoco se distraen ni un segundo fueron Carlos Eduardo y Alejandra.
Antes de terminar el reto, Naty invitó a los cocineros para que vieran cómo emplatar.
¡Manos arriba! terminó el tiempo para las celebridades en el primer reto de la noche.
La cocina de MasterChef Celebrity recibió a grandes invitadas para el siguiente reto de la noche.
El Reto será en equipos, el primero está conformado por Ricardo, Carlos Eduardo, Marcello y Talina.
El segundo equipo elegido por López Gavito es Ale, Mauricio, Margarita y Macky.
Para este reto, las capitanas serán las encargadas de guiar a sus compañeros sin poder realizar nada.
Últimas indicaciones de Karla para su equipo antes de ir al mercado e iniciar con el reto.
Con un tiempo de 15 minutos con el mercado abierto, las celebridades no pierden ningún ingrediente.
Macky sigue las instrucciones de su capitana, quieren subir al balcón lo antes posible.
El equipo de Carlos Eduardo guiado por Lorena, sabe perfectamente lo que está haciendo para este reto.
Nuestras bellas invitadas de la noche, pasan por la cocinas para ver cómo se están preparando los platillos que degustarán más adelante.
Mientras tanto en el balcón, Arturo recibió a Myriam y al chef Pablo para preguntar sobre sus compañeros.
Marcello fue el encargado de cocinar la carne para el platillo del equipo de Lorena Herrera.
¡Platillos listos! Karla se siente orgullosa de su platillo y del gran trabajo que realizó su equipo.
¡Fueron los ganadores! El equipo de Lorena Herrera conquistó el paladar de nuestras invitadas para este reto.
Despedimos a las grandes triunfadoras de la cocina más famosa de México.
¡Llegó el momento del reto de eliminación! Margarita, Ale, Ricardo, Macky, Alejandra y Mauricio tienen mandil negro.
La concentración y el buen sazón de Alejandra podrían salvarla esta noche.
Mauricio cocinó un sope con tres tipos de maíz, ¿logrará conquistar a los chefs con su platillo?
Desafortunadamente, Macky tuvo una mala noche en la cocina de MasterChef Celebrity y se convierte en la novena eliminada.

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