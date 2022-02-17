Chef Betty Vázquez | Juez

La Chef Betty Vázquez es reconocida en el mundo de la gastronomía por su pasión por la cocina del pacífico mexicano y por formar parte del equuipo de expertos de MasterChef.

Originaria del puerto de San Blas, ubicado en la Riviera Nayarit, Betty Vázquez ha buscado el rescate de las tradiciones culinarias de esa zona llegando a convertirse en la Embajadora Gastronómica de Riviera Nayarit.

Su formación gastronómica se forjó en Estados Unidos y en la Escuela de Arte Culinario “Le Cordon Bleu” de Francia. Es la fundadora del hotel Garza Canela en Puerto de San Blas donde también comanda la cocina.

Además, fue la encargada de organizar el primer festival de comida mexicana que se realizó en la ciudad Creta, Grecia. También fue reconocida por The Culinary Institute of America como uno de los 100 chefs más importantes de la cocina tradicional.

