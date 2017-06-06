¡Emiliano, el primer finalista de MasterChef Junior 2017!

Este domingo pudimos disfrutar de la semifinal de MasterChef Junior 2017, donde los participantes se tuvieron que enfrentar a un reto de campo; el cual consistía en cocinar una serie de platillos para un importante grupo de diplomáticos. Reto que además le daría el pase a uno de los cuatro participantes a la gran final de la cocina más famosa de México.

El afortunado ganador de este reto resultó ser Emiliano, convirtiéndose en el primer finalista de MasterChef Junior México.

El originario de Guadalajara se ha convertido en uno de los favoritos para ganar, pues desde el inicio de la temporada se perfiló como uno de los participantes más fuertes dentro la competencia.

Emiliano, posee un gran carisma y además de su gusto por la cocina, el tapatío tiene un profundo amor por la música pues desde muy pequeño formó su propia banda musical.

Conoce un poco más a Emiliano:

Y tú... ¿Quién quieres que gane?