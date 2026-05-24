MasterChef 24/7 | Los chefs recuerdan que las votaciones siguen abiertas

En medio de las conversaciones dentro de MasterChef 24/7, Michelle destacó la importancia de mantener diálogos más conscientes y maduros entre los cocineros. Por su parte, Julio compartió su punto de vista sobre la brigada de limpieza y las responsabilidades dentro de la convivencia. Más adelante, los chefs ingresaron para recordar que las votaciones aún continúan abiertas, invitando al público a seguir apoyando a sus participantes favoritos.

