MasterChef 24/7 | Los chefs recuerdan que las votaciones siguen abiertas
Mientras la convivencia sigue dando de qué hablar, los Chefs hicieron un importante anuncio para el público.
En medio de las conversaciones dentro de MasterChef 24/7, Michelle destacó la importancia de mantener diálogos más conscientes y maduros entre los cocineros. Por su parte, Julio compartió su punto de vista sobre la brigada de limpieza y las responsabilidades dentro de la convivencia. Más adelante, los chefs ingresaron para recordar que las votaciones aún continúan abiertas, invitando al público a seguir apoyando a sus participantes favoritos.