Jazmín le mande mensaje a Camila en MasterChef 24/7 sobre el estado de las “Guapas del barrio": “Te he estado extrañando bastante” (VIDEO)
La cocinera se sinceró con la ex participante sobre lo que ha ocurrido en el reality show desde que abandonó la competencia culinaria
El aparente colapso de las “Guapas del barrio” de cara a la definición del Top 12 de los mejores cocineros del reality show propició que Jazmín le mandara un mensaje a Camila en la terraza del Mundo MasterChef en el que habló de su amistad con la ex participante, el estado del grupo y sus próximos planes juntas.