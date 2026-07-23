“Por eso te admiro mucho": Jazmín le expresa a Lancer lo que opina de él en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Previo al jueves de delantales negros en MasterChef 24/7, Lancer y Jazmín compartieron unas palabras mientras comían y se preparaban para la gala. Durante la charla, el cocinero le contó a la creadora de contenido acerca de un emprendimiento que tiene pendiente, por lo que Jazmín no dudó en expresarle que lo admira por muchas cualidades que trajo del exterior a la cocina más famosa de México.