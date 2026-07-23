Programa completo de El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del jueves 23 de julio del 2026
Los Sobrevivientes ya han dado de qué hablar en cada prueba y ya hay quienes podrían abandonar el programa.
La intensidad cada vez sube de nivel en Survivor México La Reliquia en Llamas, donde poco a poco los Sobrevivientes han mostrado de qué están hechos y que lo dejarán todo por su tribu... O al menos por ahora. ¡Sigue los mejores momentos en El Otro Lado de los Realitites!