“A los demás ya les tomé cariño": Doña Nora confiesa por qué nominó esta noche a la Flor en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Doña Nora rompió el silencio para aclarar los motivos detrás de la polémica nominación de Flor, la cual le impide ser rescatada por el público. La cocinera justificó su dura estrategia basándose en la competencia y en sus afectos dentro del Mundo MasterChef 24/7: “A los demás ya les tomé cariño”, confesó abiertamente. Doña Nora aseguró que ve a Flor como una rival sumamente fuerte y peligrosa, esperando que entienda el juego y no se lo tome como algo personal.