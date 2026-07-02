“Está toda operada": Ramahá expresó esto de Ixdit dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero no se aguantó las ganas de decir esto acerca de una de las participantes más aplicadas de MasterChef 24/7.
Mientras se desmaquillaban frente al espejo para ir a dormir, Ramahá e Ixdit aprovecharon las cámaras para compartir un momento lleno de risas. Ramahá soltó una divertida crítica asegurando que su compañera llama la atención por su figura, rematando con un directo: “Está toda operada”. Sin quedarse atrás, Ixdit le respondió de inmediato que solo se trataba de pura envidia, sellando un pícaro momento de bromas en el reality.