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“Se tratan muy mal todos": Doña Nora y Claudia hablan del ambiente de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Aprovecharon para tener una profunda plática acerca de su vida personal y del comportamiento de los cocineros en MasterChef 24/7.

Las tensiones en MasterChef 24/7 han rebasado los límites de la cocina, y esta vez fueron Doña Nora y Claudia quienes pusieron el dedo en la llaga. Ambas aprovecharon la noche para tener una profunda plática sobre sus vidas personales y el hostil ambiente del reality. Las participantes, coincidiendo en algo sobre la convivencia en la casa: “Se tratan muy mal todos”.

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