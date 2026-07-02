“Se tratan muy mal todos": Doña Nora y Claudia hablan del ambiente de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las tensiones en MasterChef 24/7 han rebasado los límites de la cocina, y esta vez fueron Doña Nora y Claudia quienes pusieron el dedo en la llaga. Ambas aprovecharon la noche para tener una profunda plática sobre sus vidas personales y el hostil ambiente del reality. Las participantes, coincidiendo en algo sobre la convivencia en la casa: “Se tratan muy mal todos”.