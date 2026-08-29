“Ahí empezamos": Lancer recuerda el momento en que surgió el amor con Michelle en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Lancer aseguró que este fue el lugar exacto en que hizo click con Michelle.
Antes de que el día termine y los cocineros vayan a descansar para entregarlo todo en la gran final de MasterChef 24/7, los finalistas se tomaron un momento para dar un último recorrido por el sitio donde vivieron los último meses. Lancer recordó cómo fue que empezó a encenderse la chispa entre él y Michelle durante una jornada de limpieza.