Comienza la despedida en el Mundo de MasterChef 24/7: los finalistas hacen un tour lleno de nostalgia (VIDEO)

La tarde de este sábado, los cocineros finalistas de MasterChef 24/7 hicieron un tour lleno de nostalgia por cada uno de los lugares que marcaron su estancia en la vivienda. Flor, Ixdit, Claudia y Lancer revivieron los momentos más importantes de su paso por la competencia culinaria y así comenzaron la despedida del reality culinario previo al domingo de la Gran Final.