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“Podíamos hablar abiertamente": Flor recuerda sus mejores momentos en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La cocinera recordó los instantes que compartió con Las Guapas del Barrio en MasterChef 24/7.

A menos de 24 horas de las gran final de MasterChef 24/7, los cocineros recorrieron el Mundo, en donde compartieron grandes momentos con los participantes que fueron saliendo de la competencia poco a poco. Flor aseguró que en su habitación se podía platicar libremente y sin preocupaciones pues el ambiente era muy sano.

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