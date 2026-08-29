“Podíamos hablar abiertamente": Flor recuerda sus mejores momentos en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera recordó los instantes que compartió con Las Guapas del Barrio en MasterChef 24/7.
A menos de 24 horas de las gran final de MasterChef 24/7, los cocineros recorrieron el Mundo, en donde compartieron grandes momentos con los participantes que fueron saliendo de la competencia poco a poco. Flor aseguró que en su habitación se podía platicar libremente y sin preocupaciones pues el ambiente era muy sano.