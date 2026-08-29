¿Por qué Luis se volvió malo en MasterChef 24/7? Los cocineros finalistas revelan sus teorías

En el tour de la nostalgia que hicieron los cuatro cocineros finalistas por el Mundo de MasterChef 24/7, Lancer comentó que al inicio de la competencia “Luis era bueno”. Con esto, se dio a entender que su excompañero tuvo un cambio de actitud, y algunos revelaron sus teorías, como Claudia que sugirió que fue porque comenzó una amistad con el grupo de “Las Divas”.