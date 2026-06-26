¡Se echó para atrás! Antrax consideró aplicar dos castigos en la gala de delantales negros: “Hay que ser cabeza fría” (VIDEO)
El actual portador del Pin del Chef le compartió a sus aliados los motivos por los que decidió no usar sus tarjetas de castigo
Antrax, el actual portador del Pin del Chef, le compartió a sus aliados que consideró aplicar un par de castigos durante la gala de delantales negros del 25 de junio, pero que decidió no usar las tarjetas porque consideró que no era el momento indicado.