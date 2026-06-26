“Me siento apenada": Flor admite que se merece el delantal negro que recibió en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera afirmó que “tratará de dar lo mejor” el próximo domingo de eliminación y que se disculpará con el Chef Édgar Núñez
Tras haber recibido un delantal negro por usar una salsa hecha por Camila, Flor mandó un mensaje por medio de las cámaras del Mundo MasterChef en el que señaló que se merece el mandil, que “tratará de dar lo mejor” el próximo domingo de eliminación y que se disculpará con el Chef Édgar Núñez.