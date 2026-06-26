“Si me dejaran...” Daniela asegura que le gustaría ir a visitar a Pablo al salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Daniela y Luis tuvieron una plática en la que revelaron quiénes son a las personas que quieren ver fuera de MasterChef 24/7.
Daniela y Luis tuvieron una charla a corazón abierta, en la que se confesaron el uno al otro, quiénes son las personas que han conocido dentro de MasterChef 24/7 a las que desean volver a ver en cuanto salgan. Daniela no dudó en expresar sus deseos de ver a Pablo, sin embargo tema que esto no sea posible.