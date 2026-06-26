“Se siente feo no estar a la altura": Doña Nora se confiesa dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Una de las nuevas participante de MasterChef 24/7 se sinceró con sus compañeros.
Durante una plática con Claudia, Doña Nora abrió su corazón y se confesó con total honestidad sobre la enorme presión que experimenta en el reality. Reconoció que el programa ofrece clases culinarias de alta calidad a las que difícilmente se podría acceder en otro lugar; por ello, admitió: “Se siente feo no estar a la altura”.