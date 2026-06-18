Michelle explica el motivo de su “separación” de las “Divas": “A ustedes no les ha hecho nada, pero a mí sí" (VIDEO)
La cocinera ofreció una explicación sobre su distancia con Carmen y Daniela cuando comen juntas en el Mundo MasterChef
Luego de la gala de delantales negros del 18 de junio, Michelle ofreció una explicación sobre su distancia con Carmen y Daniela cuando comen juntas en el Mundo MasterChef y las tres hablaron sobre la discusión entre Luis y Pablo después de la intensa batalla por equipos de ayer.