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Michelle explica el motivo de su “separación” de las “Divas": “A ustedes no les ha hecho nada, pero a mí sí" (VIDEO)

La cocinera ofreció una explicación sobre su distancia con Carmen y Daniela cuando comen juntas en el Mundo MasterChef

Luego de la gala de delantales negros del 18 de junio, Michelle ofreció una explicación sobre su distancia con Carmen y Daniela cuando comen juntas en el Mundo MasterChef y las tres hablaron sobre la discusión entre Luis y Pablo después de la intensa batalla por equipos de ayer.

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