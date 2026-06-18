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Antrax se queja de la actitud negativa de Luis en MasterChef 24/7: ¿Qué pasó? (VIDEO)

Antrax aseguró que esta fue la última vez que tolera este tipo de comportamientos por parte de Luis en MasterChef 24/7.

Antrax volvió a dejar en claro que la actitud de Luis no le parece, por lo que aseguró que ya tuvo una conversación con él, y le dijo que ya no contará más con su amistad, sin embargo, puntualizó que seguirá dando su máximo esfuerzo cuando les toque trabajar en equipo en MasterChef 24/7. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí lo explica.

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