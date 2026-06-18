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Este será el reto del jueves de Delantal Negro donde cada grupo de Cocineros tendrá una cantidad de ingredientes distintos

Un nuevo desafío comienza y los cocineros deberán seguir las indicaciones para enfrentar el Reto de Delantales Negros.

Los Chefs dieron a conocer la explicación del Reto de Jueves de Delantales Negros, siguiendo las instrucciones de Diego y su Pin del Chef. Los cocineros se preparan para enfrentar una nueva prueba donde deberán demostrar su talento, estrategia y creatividad en la cocina contra reloj y con cantidades distintas de ingredientes.

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