“Aquí asustan": Camila le asegura a Nora que el Mundo MasterChef 24/7 podría estar embrujado (VIDEO)

Nora le contó a Camila que escuchó un sonido extraño dentro del Mundo MasterChef 24/7, por lo que la cocinera no tardó en explicarle que ella ha notado presencias extrañas en la dark kitchen, he incluso, piensa que hay una energía extraña en ciertas zonas de la estancia. Por todo lo anterior, no descartan las posibilidad de que haya fantasmas...