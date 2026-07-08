¿Que vivan los novios? Los Chefs visitan a los cocineros para saber su plan en esta Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 tan especial
Los chefs visitan a los cocineros para guiarlos durante la preparación de la Batalla por Equipos.
La intensidad aumenta durante la Batalla por Equipos de esta noche. Mientras los cocineros avanzan con sus platillos, los chefs recorren las estaciones para brindar asesoría, corregir detalles y ayudarlos a enfrentar uno de los retos más importantes de la semana de MasterChef 24/7.