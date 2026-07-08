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Jazmín apoya a Antrax luego de un tenso momento con Luis donde la amistad se hizo presente en MasterChef 24/7

Antrax y Jazmín comenzaron a decirse “adiós” en un momento que hace pensar que el final está cada vez más cerca tras un malentendido con Luis.

La competencia entra en una etapa decisiva y las emociones están a flor de piel. En MasterChef 24/7, Antrax y Jazmín protagonizan una despedida que despierta dudas entre los seguidores tras un malentendido con Luis que le hizo sentirse agredido físicamente, lo que ha movido fibras sensibles entre los Cocineros.

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