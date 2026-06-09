Carmen reacciona a la revelación de su falta de respeto a los Chefs: “No me voy a parar de mi cama” (VIDEO)
La cocinera advirtió que cumplirá con las medidas que había anticipado si se confirmaba que ella era la concursante señalada
Se cumplieron la especulaciones y Carmen fue la cocinera que cometió la falta de respeto a los Chefs, por lo que, de regreso al Mundo MasterChef, la participante afirmó que cumplirá con las medidas radicales que había anticipado desde ayer si se confirmaba que ella era la concursante señalada.