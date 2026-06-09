¿Saldrá de MasterChef 24/7? Conoce el FUERTE castigo contra Carmen tras su falta de respeto a la Chef Zahie
La polémica rodea a Carmen tras un incidente que podría traer consecuencias dentro de la competencia.
Tras una fuerte falta de respeto que ha puesto a Carmen en el centro de la controversia en el universo de MasterChef 24/7, la situación podría tener repercusiones importantes y dejar en incertidumbre su permanencia dentro de la competencia, mientras todos esperan conocer qué ocurrirá en los próximos momentos.