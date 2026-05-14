Alex Durán revela sus secretos para triunfar como influencer durante la experiencia TikTok en MasterChef 24/7
¿Quieres ser creador de contenido? Estos son los consejos del exitoso influencer.
Alex Durán se encuentra dentro del Mundo MasterChef 24/7 buscando formar parte de los competidores de esta nueva etapa del reality, por lo que en este momento compartió en la sala con un grupo de creadores que están participando en la experiencia con TikTok cuáles son sus mejores consejos para ser influencer.