Chef Poncho Cadena le contesta a Isaías Espinoza y lanza un reto: “Yo te voy a ayudar”

Isaías Espinoza es un reconocido creador de contenido que se ha convertido en uno de los favoritos por los usuarios gracias a las recetas de cocina que realiza, por lo que es conocido como “Chef En Proceso”. Este tuvo la oportunidad de formar parte de la más reciente edición de MasterChef Celebrity Generaciones, un programa en donde tuvo la suerte de coincidir con el Chef Poncho Cadena.

Desafortunadamente para su causa, la relación entre los dos no comenzó de la mejor manera y, después de su eliminación, Isaías Espinoza lanzó una serie de comentarios que no lo dejaron bien parado. Ante esta situación, fue el Chef Poncho Cadena quien le contestó lanzándole un reto, mismo que tiene como intención principal ayudarlo a solventar su carrera como cocinero.

¿Qué reto le lanzó el Chef Poncho Cadena a Isaías Espinoza?

Utilizando el impacto que tiene en las redes sociales, el Chef Poncho Cadena le lanzó un fuerte mensaje a Isaías Espinoza pidiéndole que aceptara cada uno de los errores que tuvo en MasterChef Celebrity Generaciones, pues entiende que reconociendo esto será aún más grande de lo que ya es. Y, para ello, le lanzó un reto que podría beneficiarlos a ambos a mediano y largo plazo.

“De hecho, me gustaría y te voy a dar la oportunidad que difícilmente se da. Vas a tener la oportunidad. Yo te invito a cocinar a cualquiera de mis restaurantes tres días. Yo te voy a ayudar, vamos a sacar un servicio”, mencionó el Chef Poncho Cadena, en un reto que, hasta el momento, no ha sido contestado por el influencer Isaías Espinoza, por lo que se espera que lo haga en los próximos días u horas.

¿Quién es “Chef En Proceso”?

Nacido en la ciudad de Monterrey Nuevo León, Isaías Espinoza es un influencer y creador de contenido que llegó a este mundo el 22 de junio del 2022 y que, desde hace algún tiempo, ha logrado trascender en las redes sociales gracias a su contenido. Para muestra de ello está su perfil de Instagram, mismo en el que suma más de 3.7 millones de seguidores.