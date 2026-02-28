9 ideas para saber qué hacer de comer hoy: no te estreses, son fáciles y te chuparás los dedos

La hora de la comida es esencial en las familias mexicanas, pues la mayoría de los integrantes se reúnen para compartir la mesa y hablar un poco de su día. Por ello, tanto el padre como la madre se esmeran con los platillos, pero hay veces que no saben qué hacer de comer. Pero ello quedó atrás con estas ideas que son fáciles y deliciosas que hasta te chuparás los dedos. Échale un vistazo a esta receta de tacos de pollo al chipotle.

Por el estrés del día, a veces los padres de familia no saben qué hacer de comer y optan por platillos repetitivos, pero con estas 9 ideas, dale un giro distinto a la cocina y agrégalas a tu recetario. Lo mejor de todo es que no es nada del otro mundo y los puede preparar hasta un inexperto. Conoce la receta real de los tacos de canasta.

Las 9 recetas para hacer de comer

1. Bisteck a la mexicana: Hay que cocer la carne de res y agrégale salsa de tomate junto con chile serrano y cebolla.

2. Tacos de Bisteck: Asa la carne de res y después de ello la cortas. Agrega cebolla y cilantro, así como sus gotitas de limón y una buena salsa.

3. Enfrijoladas: Uno de los platillos más fáciles, pues solo basta cocer frijoles o comprarlos ya molidos para untárselos a las tortillas. Un plus es que tengan relleno de carne.

4. Ensalada de atún: Un platillo saludable, si es que le agregas mayonesa light, ya que contiene su buena porción de proteína y vegetales al gusto.

5. Quesadillas o taco de papa: Puede ser similar a un taco de canasta de papa, pues a la tortilla se le da una pasada con aceite. Aquí lo que genera controversia es su nombre, ya que no lleva queso, pero en algunas partes del país se le considera como quesadilla.

6. Crema de champiñones: calienta mantequilla y fríe los champiñones. Después, licúa con leche condensada y consomé de pollo, para después cocinar a fuego lento durante 10 minutos. Puedes acompañar con pan.

7. Calabacitas con elote: los productos de este platillo los puedes adquirir en la tiendita de la esquina. La preparación consiste en cocer las calabazas y los granos de maíz con jitomate durante 8 minutos.

8. Nopales con queso: Un platillo 100% mexicano. Licúa jitomates, chiles, ajos y cebolla para formar un concentrado que verterás en aceite. Posteriormente, agregarás los nopales y el queso. Cabe destacar que puedes acompañar con arroz.

9. Pescado empapelado: Coloca en papel aluminio el filete de pescado, acompañado de mantequilla, cebolla, naranja, pimiento y condiméntalo a tu gusto, para después cocerlo en un sartén tapado a fuego lento durante 5 minutos. Lo puedes acompañar con una ensalada de verduras.