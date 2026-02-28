Estos son los diseños de uñas que no debes usar en marzo 2026

La manicura es muy versátil por lo que las tendencias van cambiando constantemente. Es por esto que hay algunos diseños que no se usarán en este marzo del 2026 y tienes que estar a tono con ello.

Para este mes de marzo, quedan fuera las uñas del maximalismo y la saturación visual. Con la primavera en puerta, la tendencia dicta una limpieza visual que deja fuera varios estilos populares de años anteriores.

¿Cuáles son los diseños que no se usarán en marzo?

Nail Art Recargado y Cristales 3D: El exceso de pedrería, gemas grandes tipo "huevo de Fabergé" y decoraciones en relieve exageradas han quedado atrás. Se busca ahora un minimalismo elegante que no sature la vista.

Uñas que no debes usar en marzo.|Pinterest

Logomanía y Diseños de Marcas: El uso de logotipos de lujo pintados en las uñas se considera obsoleto para esta temporada.

Formas Extremas y Muy Largas: Las uñas excesivamente largas (como las stiletto dramáticas o coffin XL) están perdiendo terreno frente a las uñas cortas o mini, de forma cuadrada o almendrada natural.

Colores Neón y Flúor: marzo es un mes colorido perolos tonos neón estridentes se sustituyen por versiones más suaves o "foggy" (brumosas) de los mismos colores.

Efectos Mate Totales: El acabado mate absoluto está siendo reemplazado por acabados de alto brillo, como las Jelly Nails o el efecto "jabón" (soap nails).

Lo que puedes utilizar en este mes es:

Cloud Dancer: El color del año de Pantone, un blanco cremoso y sereno, es la base ideal para manicuras francesas renovadas.

Esta si es una opción.|Pinterest

Efecto Ojo de Gato Fino: Acabados con polvos magnéticos ultra finos que dan un aspecto de vidrio a la uña.

Transparencias y Neutros: Tonos beige lechoso, rosa pálido y acabados translúcidos que dejan ver la uña natural.

Micro-detalles Florales: En lugar de flores grandes, se llevan puntos o flores minúsculas sobre bases neutras.