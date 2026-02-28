Los peinados que no debes usar en marzo 2026

Estamos por comenzar un nuevo mes que viene acompañado de la llegada de la primavera por lo que los cambios también se hacen presentes. Es por esto que si quieres un cambio en tu cabello, tenemos las mejores opciones.

Para marzo de 2026, la moda capilar se aleja de la rigidez y la artificialidad extrema para abrazar texturas más naturales y cortes con propósito.

¿Cuáles son los mejores peinados para usar en marzo?

Perfección y rigidez extrema

Peinados ultra estructurados: Los estilos que requieren horas de fijador y lucen "tiesos" están quedando fuera. En su lugar, se imponen los recogidos sencillos con aire despeinado y accesorios vintage.

El peinado desenfadado es ideal.|Pinterest

Flequillos rectos y densos: Los bloques pesados de cabello sobre la frente ya no dominan; la tendencia ahora son los flequillos suaves, personalizados o de estilo "desconectado" que aportan más movimiento.

Formas y cortes obsoletos

Capas largas e improvisadas: Se acabó el look de "me acabo de levantar" sin forma definida. La primavera de 2026 exige cortes intencionales y estructurados, como el "bob moderno" con puntas ligeramente en capas o bobs esculpidos.

Raya en medio obligatoria: Aunque fue la reina por años, la raya lateral ha regresado oficialmente como el cambio más importante de 2026 para realzar la raíz y dar volumen.

Colores y acabados en desuso

Rubios platino o cenizos intensos: Los tonos gélidos están siendo reemplazados por rubios cálidos(mantequilla, miel o trigo) que lucen más orgánicos y luminosos.

Mechas muy marcadas: Se busca el "color drenching" (un solo tono profundo) o efectos metálicosultra-reflectantes, pero siempre con una transición suave y natural.

Estas mechas son hermosas.|Pinterest

Lo que "ya no se usa" según la filosofía 2026

Forzar la textura natural: Ya no es tendencia dañar el cabello con herramientas de calor excesivo para cumplir estándares imposibles. Lo más buscado ahora son los rizos definidos y esculturales que respetan la forma real del pelo.

