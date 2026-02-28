8 diseños de uñas de frutas para primavera 2026; son aesthetic, sencillas y te las chulearán en la oficina

La temporada de calor es una de las mejores para llevar un manicure alegre y lleno de vida. A continuación te compartiremos algunos diseños de uñas de frutas para primavera 2026, que te van a gustar por su originalidad, por ser muy aesthetic y porque en su mayoría resultan bastante discretos como para combinar con tu ropa de oficina.

Las siguientes opciones son tanto para uñas cortas y largas, además de que se pueden adaptar a diferentes formas.

8 ideas de uñas con frutas para primavera 2026

1. Uñas con sandías

Comenzamos la lista con un diseño que nos fascinó por su sencillez y colores vibrantes. Casi todas las uñas son de un mismo tono, muy similar al de la sandía; solo dos uñas tienen base nude y una sandía partida en la punta.

2. Uñas con naranjas

|Crédito: Instagram. @_h.collective

Seguimos con un diseño alegre y fresco. Aquí, la naranja es la fruta elegida y está plasmada en dos uñas, mientras que otras tienen un tono sólido.

3. Uñas de frutas con puntas francesas

|Crédito: Instagram. @bysarahnailartist

Aquí tenemos un giro muy coqueto, pues tenemos una manicura francesa con dibujos pequeños en las puntas. Se mezcla el color rojo y rosa, además de que las frutas plasmadas son diversas.

4. Duraznos en tono pastel

|Crédito: Instagram. @silkbeauty.uk

Esta es una propuesta más discreta, pero igualmente hermosa. Combina un tono azul claro con un tono durazno bastante clarito. Es una manera muy original de usar tonos pastel en primavera 2026 pero al mismo tiempo tener un manicure alegre.

5. Uñas de frutas variadas

|Crédito: Instagram. @esthetics.by.makayla

Para qué decidirte por una sola fruta, cuando puedes llevar un diseño así de bonito. Tiene armonía porque los dibujos son muy pequeñitos y también por su base transparente.

6. Uñas de toronja con efecto 3D

Nos enamoró esta idea por la manera en que usa los efectos 3D para emular la textura de una toronja partida. Además, la tonalidad que se usó en el dibujo y en los degradados es bonita, discreta y fresca.

7. Uñas de frutas con rayas verticales

En esta propuesta hay un poquito más de color, pues por cada uña hay una tonalidad distinta con rayas verticales blancas y el dibujo de una fruta.

8. Con puntas azules

Finalizamos la lista con un diseño de uñas de frutas muy equilibrado y elegante. Presenta una manicura francesa con puntas de color azul, y en dos uñas el espacio está dominado por diferentes frutas en miniatura.