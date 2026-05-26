Claudia gana la capitanía roja tras conquistar el reto del lenguado en MasterChef 24/7
Su preparación sorprendió a los chefs y logró destacar por su gran sabor y técnica.
Claudia se convirtió en la gran ganadora del primer reto de lenguado en MasterChef 24/7 gracias a un platillo que conquistó el paladar de los chefs. Su preparación destacó por el sabor, técnica y equilibrio, logrando sobresalir entre los demás cocineros durante una prueba llena de presión y exigencia culinaria. Con esta victoria, Claudia se queda oficialmente con la capitanía roja dentro de la competencia.