Claudia gana la capitanía roja tras conquistar el reto del lenguado en MasterChef 24/7

Claudia se convirtió en la gran ganadora del primer reto de lenguado en MasterChef 24/7 gracias a un platillo que conquistó el paladar de los chefs. Su preparación destacó por el sabor, técnica y equilibrio, logrando sobresalir entre los demás cocineros durante una prueba llena de presión y exigencia culinaria. Con esta victoria, Claudia se queda oficialmente con la capitanía roja dentro de la competencia.

