¡Dale, dale! Los cocineros de MasterChef 24/7 rompieron una piñata y esta fue la sorpresa que encontraron (VIDEO)
Los cocineros de MasterChef 24/7 se divirtieron mucho este sábado con una piñata.
Los cocineros de MasterChef 24/7 rompieron una piñata este sábado para encontrar una sorpresa. Cada concursante tomó su turno y finalmente vieron caer juguetes con figuras de frutas y verduras, pero también las instrucciones para una dinámica. Luego del divertido momento, cada uno debió contar un recuerdo alegre y uno triste de su niñez, una actividad que unió más a los participantes.