Hora límite para VOTAR hoy, 08 de agosto, y salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

Este viernes 07 de agosto se jugó una competencia muy dura en MasterChef 24/7 que definió quiénes subieron al balcón y quiénes tuvieron que enfrentarse al terrible Delantal Negro que los coloca en la zona de riesgo... ¡sin embargo, tú tienes el poder de salvar a tu cocinero o cocinera preferido con el voto, y esta es la hora límite para hacerlo!

¿Hasta qué hora puedes votar para salvar a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7?

Este sábado 08 de agosto, el portal de votaciones del sitio de Azteca UNO se encuentra activo y listo para que participes; la hora límite es las 23:59 (o 11:59 de la noche), por lo que todavía tienes toda la tarde de hoy para tomar una importante decisión.

Recuerda que tu opinión siempre es escuchada y se verá reflejada en la Gala del domingo, cuando los cocineros se enfrenten a los exigentes Jueces de MasterChef 24/7 con sus mejores platillos... ¡la competencia es cada vez más dura!

¿Qué cocineros obtuvieron el Delantal Negro esta semana?

La lista completa de cocineros que están en riesgo de salir eliminados de MasterChef 24/7 es la siguiente:

Ántrax

Carmen

Luis

Ixdit

Claudia

Flor

Michelle

¿Cómo votar EN LÍNEA para salvar a tu cocinero favorito en MasterChef 24/7?

Votar por uno o más cocineros es muy sencillo: puedes hacerlo a través de la app oficial de TV Azteca En Vivo, o hacer click en el siguiente enlace que te llevará a un listado de los participantes con su respectiva foto.

Lo único que debes hacer es hacer click en el recuadro derecho y decidir cuántos votos das y a quién, luego haz click en “Enviar”... ¡recuerda que tienes 10 disponibles y los puedes repartir!

¡Pero eso no es todo! Si quieres potenciar tu apoyo aún más, puedes desbloquear 10 VOTOS EXTRA dando click en el enlace " VOTOS EXTRA ¡AQUÍ! " colocado justo abajo de la lista de los cocineros... ¡aprovecha la oportunidad!

Ya sea que elijas a un solo cocinero o a varios, todo estará contabilizado y los resultados se darán a conocer en la Gala de este domingo 09 de agosto a través de Azteca UNO, ¡no te la pierdas!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?