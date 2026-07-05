MasterChef 24/7| Momento cumbre, comienza el reto de eliminación

Ha llegado el momento más importante de la noche en la cocina más famosa de México. Los chefs dan las indicaciones del intenso reto de eliminación, una prueba que pondrá a prueba técnica, sabor y nervios de acero.

Te invitamos a leer: MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO | ver en línea transmisión de domingo de ELIMINACIÓN por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado online, gratis y por internet