MasterChef 24/7| Momento cumbre, comienza el reto de eliminación
Los chefs dan las indicaciones de una prueba decisiva que definirá el destino de los cocineros.
Ha llegado el momento más importante de la noche en la cocina más famosa de México. Los chefs dan las indicaciones del intenso reto de eliminación, una prueba que pondrá a prueba técnica, sabor y nervios de acero.
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