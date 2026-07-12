“Ahora sí": Daniela promete que ya no estará durmiendo tanto en MasterChef 24/7 y explica su cansancio (VIDEO)

Luego de la gran semana que Daniela tuvo en MasterChef 24/7 y con la confianza de que esta vez su permanencia no está en riesgo gracias a que ganó la salvación por equipos, la cocinera se tomó el fin de semana para descansar y dormir bien. Sin embargo, sabe que a veces pasa demasiado tiempo en la cama y le prometió a sus fanáticos que ahora sí se mantendrá más atenta a todo lo que pasa en la cocina, algo que se le suele complicar porque siente que las jornadas entre semana son muy cansadas y su estado de ánimo no siempre es el mejor.