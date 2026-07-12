“Te están deseando el mal": Ramahá le asegura a Carmen que carga con energías pesadas en MasterChef 24/7 (VIDEO)

A pesar de que Carmen tuvo una muy buena semana y hasta se convirtió en la ganadora del Pin de MasterChef 24/7, no está logrando descansar como le gustaría y lleva varios días con pesadillas. Es por esto que Ramahá analizó un poco de los sueños de su compañera, pues considera que estas experiencias negativas es por la mala vibra que recibe todos los días.