Antrax analiza los PEORES escenarios que podrían tocarle en el domingo de eliminación de MasterChef 24/7 (VIDEO)

El domingo de eliminación de MasterChef 24/7 este 12 de julio tiene muy preocupados a los integrantes de “Las guapas de barrio”. Y es que a pesar de que trataron de evitarlo, todos recibieron mandil negro y tendrán que defender su permanencia, un escenario que inquieta a Antrax porque considera que lo peor que podría pasarles como equipo es que ninguno se salve en las primeras rondas y terminen enfrentándose entre sí.