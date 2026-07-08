¿Quién ganará la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 HOY miércoles 08 de julio de 2026?

La octava semana de MasterChef 24/7 ha iniciado con todo y es que en estos primeros días hemos sido testigos de cómo la intensidad dentro de la cocina ha empujado a nuestros participantes a sacar su mejor versión tras el fuego, por lo que absolutamente TODO podría pasar, por lo que te recomendamos no perderte ni un momento en vivo.

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Este lunes vimos a Carmen hacerse con el codiciado Pin del Chef y ciertamente este ha tenido un poder que ha puesto el universo de MasterChef 24/7 de cabeza, por lo que entre tensiones, “traiciones” y sorpresas, esta semana del reality show de cocina más intenso de México está dando mucho de qué hablar.

¿Quién ganará la Batalla por Equipos de la Semana en MasterChef 24/7?

Uno de los detalles no menores de esta próxima Batalla por Equipos es que los Capitanes de esta semana lograron dividir a los participantes dentro de la competencia, pues el primero en ganarla fue Lancer, quien conquistó a los Chefs con su platillo en airfryer; seguido de Michelle, quien destacó utilizando la waflera cautivando a los jueces la noche de este martes.

Finalmente, gracias al voto del público, fue Daniela Parra quien se hizo de la tercera capitanía, lo que podría retratar las fricciones que han habido dentro de “Las Divas” de MasterChef 24/7 en una batalla más que intensa.

¿Cuál es la importancia de ganar la Batalla por Equipos?

Uno de los grandes privilegios de ganar la Batalla por Equipos de la semana como Capitán es que automáticamente consigues subir al Balcón de la Salvación, asegurando así su estancia una semana más dentro de MasterChef 24/7.

Además, el mismo Capitán o Capitana tiene el beneficio de poder elegir a dos Cocineros de ese Equipo para que suban y también estén a salvo de un tentativo Delantal Negro y eventualmente un posible Reto de Eliminación.

¿Quiénes han sido eliminados de MasterChef 24/7?

Dentro de MasterChef 24/7 nadie tiene su lugar asegurado y en un entorno donde la convivencia juega un gran rol, cada salida ha ido moldeando el camino de los participantes; por ello las salidas de estos Cocineros a día de hoy siguen haciendo ruido:

