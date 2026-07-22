Michelle teme que no voten por ella en MasterChef 24/7: “Yo estoy hasta el último” (VIDEO)

La incertidumbre se apoderó de Michelle en MasterChef 24/7. La participante expresó que piensa que el público no votará por ella, reconociendo el gran obstáculo que enfrenta fuera del programa. Al analizar su posición frente al resto de la competencia, Michelle comparó abiertamente su alcance mediático con el de sus compañeros, quienes gozan de una enorme popularidad en redes sociales. “Yo estoy hasta el último”, dijo. Sintiéndose en clara desventaja al considerarse la menos popular del grupo en un momento clave donde el apoyo del público resulta determinante.

