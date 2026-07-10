“Estaba ganador tu plato": Carmen le da ánimos a Emmanuel en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La noche de jueves de delantales negros en MasterChef 24/7 tuvo momentos llenos de tensión, como cuando Emmanuel entregó un platillo en el que los fideos estaban crudos, hecho que lo llevó directo a recibir la temida prenda. Por lo anterior, Carmen aseguró que hizo una gran elección de ingredientes, y que, si no hubiera sido por ese error de cocción, el resultado de su plato hubiera sido muy bueno.