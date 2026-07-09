“Ser así me ha llevado al fracaso": Camila se desahoga con sus compañeros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Camila confesó ante las cámaras de MasterChef 24/7 que siempre ha sido una persona muy creativa y arriesgada, rasgos que esta noche puso en la mesa, al sentir que quizá esta noche no jugaron a su favor al presentar su platillo de comida asiática, pues el resultado no fue del agrado de los jueces y al final de la jornada obtuvo un delantal negro.