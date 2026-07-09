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“Ser así me ha llevado al fracaso": Camila se desahoga con sus compañeros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Camila asegura que este rasgo de personalidad en MasterChef 24/7 lo ha tenido siempre.

Camila confesó ante las cámaras de MasterChef 24/7 que siempre ha sido una persona muy creativa y arriesgada, rasgos que esta noche puso en la mesa, al sentir que quizá esta noche no jugaron a su favor al presentar su platillo de comida asiática, pues el resultado no fue del agrado de los jueces y al final de la jornada obtuvo un delantal negro.

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